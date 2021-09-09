Лавров назвал шизофренией идею Киева о встрече глав МИД "нормандской четверки"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Российская сторона не готова встречаться в рамках "нормандской четверки", пока Украина не сформулирует четкую позицию относительно урегулирования. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что Киев готов в любой момент провести подобную встречу на уровне глав внешнеполитических ведомств.
"Мы слышим много заявлений из Киева о том, что украинская сторона готова к самым разным встречам. Мы только не можем понять, какова будет позиция украинской стороны на этих встречах. Встреча ради встречи нам не нужна", – приводит слова Лаврова РИА Новости.
По словам дипломата, с этим согласны и другие участники четверки – Франция и Германия. Он объяснил, что власти Украины регулярно призывают к проведению соответствующих встреч на разных уровнях, а затем заявляют, что не намерены выполнять какие бы то ни было договоренности.
Министр назвал эту ситуацию внешнеполитической шизофренией. Лавров считает, что единственная цель, которую Киев преследует в подобных переговорах, – убедить Париж и Берлин надавить на Россию, чтобы начать модифицировать минские договоренности.
Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина. Главной темой возможных переговоров он назвал Крым. При этом, по его словам, Москва ищет различные поводы, чтобы встреча не состоялась.
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