Зеленский подписал указ о введении санкций против российского офицера

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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решения Совета национальной безопасности и обороны, вводящие новые санкции в отношении граждан России.

Соответствующий указ опубликовали на сайте главы государства.

На три года в черный список внесли подполковника Ивана Кузнецова. В документе СНБО утверждается, что это якобы кадровый сотрудник Вооруженных сил России, который "участвовал в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики".

Против него вводят блокировку активов, ограничение торговых операций и предотвращение вывода капитала за пределы Украины.

Еще один указ Зеленского вводит в действие санкции против крымчанки Ольги Калининой.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в повестке встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского будет тема Крыма. Он также утверждает, что в Москве ищут поводы, чтобы встреча не состоялась.