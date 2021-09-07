Глава МИД Украины сообщил о сигнале для России из США

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Планы оказания военной помощи Украине со стороны США являются сигналом для России, считает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV.

"Тот факт, что именно во время визита США дополнительно выделили до конца года помощь на военные нужды Украины – это тоже сигнал для России", – подчеркнул Кулеба.

Украинский министр отметил, что аналогичное мнение выразили на встрече американские партнеры.

Кулеба также заявил, что Москву беспокоит все, что делает Киев сильнее. Глава МИД выразил мнение, что после встречи президентов Зеленского и Байдена позиции властей Украины значительно укрепились.

Ранее Владимир Зеленский находился с рабочим визитом в США. 1 сентября он провел переговоры с Джо Байденом. Встреча длилась почти два часа.

По словам президента Украины, лидеры двух стран говорили о необходимости создания гарантий энергетической безопасности для Киева. Зеленский также заявил, что со стороны Байдена он увидел желание применять санкции в отношении России.