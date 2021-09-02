В соцсетях высмеяли странное поведение Зеленского на встрече с Байденом

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Фото: TASS/AP/Evan Vucci
Пользователи Twitter назвали "заискивающим" взгляд украинского лидера Владимира Зеленского на встрече с президентом США Джо Байденом в Белом доме.
В соцсетях распространили кадры с переговоров, на которых видно, как президент Украины снимает маску, улыбается, потирает ноги и смотрит на Байдена. Пользователи высмеяли такое поведение.
"Зеленский, как кот в сметане, лыбится", – приводит слова одного из пользователей Twitter РИА Новости.
"На меня так собака смотрит обычно, только еще язык высовывает", – написал другой пользователь.
Некоторые пользователи предположили, что Зеленский во время встречи с американским коллегой был нетрезв, поскольку выглядел "смешно и одновременно жалко".
Переговоры Зеленского и Байдена состоялись в среду, 1 сентября, в Белом доме. Они продлились почти два часа.
По словам президента Украины, лидеры двух стран говорили о необходимости создания гарантий энергетической безопасности для Киева. Зеленский также заявил, что со стороны Байдена он увидел "желание" применять санкции в отношении России.
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