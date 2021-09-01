В США началась встреча Зеленского и Байдена

Фото: AP Photo/Evan Vucc

В США началась встреча американского лидера Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

Байден заявил, что надеется однажды вновь посетить Украину, где он был в 2017 году.

"Я до сих пор помню ту возможность выступить в Раде... Я надеюсь, что однажды смогу вернуться и повидать вас", – заявил глава США.

Также в ходе переговоров Байден сообщил о готовности Вашингтона поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность.

"Соединенные Штаты остаются в полной мере привержены суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии", – отметил президент США.

Ранее стало известно, что Джо Байден не будет проводить совместную пресс-конференцию со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским после переговоров, которые пройдут в Овальном зале.