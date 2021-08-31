Украина и США подписали соглашение о сотрудничестве в разработке оружия

31 августа, 23:44
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Военные ведомства Украины и Соединенных Штатов подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в разработке вооружений и военной техники.
Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне, передает РИА Новости.
Также сообщается, что министры обороны двух стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства. По словам Зеленского, данный документ является новым этапом в сотрудничестве двух стран.
"Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, получение членства в НАТО и совместное противодействие агрессии РФ ", – написал он в Twitter.
Ранее глава Пентагона на встрече с украинским лидером заявил, что Вашингтон предоставит Киеву новый пакет военной помощи на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin.
При этом отмечается, что нынешняя военная помощь связана с "увеличением российской военной активности" вдоль украинской границы.
Также стороны собираются подписать рамочное соглашение о реформах, которые необходимы Украине для членства в НАТО.
"Президент Байден утвердил новый пакет помощи на 60 миллионов долларов, включая противотанковые системы Javelin и сверх того, чтобы дать возможность Украине лучше защищаться от российской агрессии", – сказал Остин.
В США Зеленский находится с рабочим визитом. В среду, 1 сентября, у него запланирована встреча с американским лидером Джо Байденом. Переговоры должны состояться в Вашингтоне. Планируется, что их ключевыми темами станут привлечение Соединенных Штатов к мирному урегулированию конфликта в Донбассе и "Северный поток – 2".
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