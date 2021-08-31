Зеленский прилетел в Вашингтон на переговоры с Байденом

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Украинский президент Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон на переговоры с лидером США Джо Байденом, которые состоятся 1 сентября. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Прибыли в Вашингтон по приглашению Байдена. Впереди – обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США. Уверен, наша встреча будет содержательной", – заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что переговоры Зеленского и Байдена были перенесены с 31 августа на 1 сентября. Данную просьбу ранее озвучил Белый дом, так как 31 августа станет завершающим днем вывода американских войск из Афганистана.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, главы государств планируют провести как переговоры с делегациями, так и беседу с глазу на глаз. В ходе диалога будут затронуты политическая и экономическая сферы, а также вопросы безопасности.