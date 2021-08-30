Встречу Байдена и Зеленского вновь перенесли

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Встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского оказалась вновь перенесена. Об этом пишет издание "РБК-Украина" со ссылкой на заявление советника главы офиса украинского лидера Михаила Подоляка.
Сообщается, что переговоры были перенесены с 31 августа на 1 сентября. Данную просьбу ранее озвучил Белый дом, так как 31 августа станет завершающим днем вывода американских войск из Афганистана.
"Учитывая непредсказуемость и накаленность ситуации в Афганистане, не может возникать никаких двусмысленностей из-за того, что американской стороне необходима фокусировка на этой теме в этот день", – пояснил Подоляк.
Спикер добавил, что украинской стороне также удобнее провести встречу 1 сентября, так как Украина станет главным ньюсмейкером в американских СМИ.
Дата встречи Байдена и Зеленского меняется уже во второй раз. Изначально визит украинского лидера в США должен был пройти 30 августа.
По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, главы государств планируют провести как переговоры с делегациями, так и беседу с глазу на глаз. В ходе диалога будут затронуты политическая и экономическая сферы, а также вопросы безопасности.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты направят 60 миллионов долларов на помощь Украине из бюджета Пентагона. Соответствующий меморандум подписал президент Джо Байден.
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