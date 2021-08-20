В Киеве назвали единственный способ остановить Россию

Фото: depositphotos/reflextions
Киев сможет "остановить" Россию только при помощи Соединенных Штатов, считает экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
По его мнению, об этом свидетельствует ситуация с США в Афганистане. Политик заявил, что Вашингтон смог частично решить задачу по борьбе с запрещенной в России террористической группировкой "Аль-Каида", но "борьбу за новый Афганистан" все равно проиграл.
Климкин уверен, что между РФ и Украиной сложилась аналогичная ситуация. По его мнению, Киев частично "остановил" Москву, но частью Запада так и не стал.
"Вывод прост: неудача в борьбе за "новый Афганистан" может привести к свертыванию борьбы за новые демократии, в частности, за новую Украину. А нам общий успех с США необходим – только с ними можно остановить Россию", – написал он на своей странице в Facebook.
Ранее украинский генерал Геннадий Москаль рассказал о том, что президент Украины Владимир Зеленский не решится на встречу с Владимиром Путиным и не поедет в Москву, поскольку боится его. В свою очередь сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что украинский президент понимает, что проиграет, поэтому опасается идти на переговоры в Путиным.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: