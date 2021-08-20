В Киеве назвали единственный способ остановить Россию

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Киев сможет "остановить" Россию только при помощи Соединенных Штатов, считает экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

По его мнению, об этом свидетельствует ситуация с США в Афганистане. Политик заявил, что Вашингтон смог частично решить задачу по борьбе с запрещенной в России террористической группировкой "Аль-Каида", но "борьбу за новый Афганистан" все равно проиграл.

Климкин уверен, что между РФ и Украиной сложилась аналогичная ситуация. По его мнению, Киев частично "остановил" Москву, но частью Запада так и не стал.

"Вывод прост: неудача в борьбе за "новый Афганистан" может привести к свертыванию борьбы за новые демократии, в частности, за новую Украину. А нам общий успех с США необходим – только с ними можно остановить Россию", – написал он на своей странице в Facebook.

Ранее украинский генерал Геннадий Москаль рассказал о том, что президент Украины Владимир Зеленский не решится на встречу с Владимиром Путиным и не поедет в Москву, поскольку боится его. В свою очередь сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что украинский президент понимает, что проиграет, поэтому опасается идти на переговоры в Путиным.