На Украине предсказали скорый раздел страны

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Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал о вероятном разделе Украины. Об этом политик рассказал в эфире телеканала "НАШ".

Экс-депутат отметил, что в стране наметилась мобилизация радикально настроенных граждан. По мнению Мураева, их могут использовать для дестабилизации обстановки в стране.

"Я не хочу никогда пугать, но я думаю, что нас готовят к разделу. Готовится глобальное гражданское противостояние. <…> Играть будут правым полем", – заявил эксперт.

По словам Евгения Муранова, страну "поделят" между собой Россия, Польша, Венгрия и Румыния.

Ранее экс-депутат Верховной рады заявил, что фактически Украиной управляют представители США. Политик указал на то, что агенты влияния данной страны есть в парламенте, Национальном банке и правоохранительных органах Украины.