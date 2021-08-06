Экс-депутат Верховной рады рассказал, кто на самом деле управляет Украиной

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Фото: depositphotos/reflextions
У Соединенных Штатов есть агенты влияния в парламенте, Национальном банке и правоохранительных органах Украины, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Он считает, что это позволяет Вашингтону пойти на серьезные меры, если во время встречи лидеров США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского произойдет конфликт.
"У них есть Специализированная антикоррупционная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро Украины, антикоррупционный суд. Теперь они вообще отбирают всех специалистов в судебную систему. То есть они, по сути, управляют нашей страной", – приводит слова Мураева РИА Новости.
Он также заявил, что Киев находится в зависимости от МВФ. В случае выхода из облигаций инвесторов, Украину, по мнению Мураева, ждет мгновенный дефолт.
"Это будет революция. Выйдут миллионы людей на улицы сразу. Подорожает все", – добавил бывший парламентарий.
Ранее Мураев заявил, что Зеленский начал прозревать и видеть реальное отношение Запада к Киеву.
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