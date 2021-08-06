Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

07:05

Экс-депутат Верховной рады рассказал, кто на самом деле управляет Украиной

политика за рубежом

Фото: depositphotos/reflextions

У Соединенных Штатов есть агенты влияния в парламенте, Национальном банке и правоохранительных органах Украины, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Он считает, что это позволяет Вашингтону пойти на серьезные меры, если во время встречи лидеров США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского произойдет конфликт.

"У них есть Специализированная антикоррупционная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро Украины, антикоррупционный суд. Теперь они вообще отбирают всех специалистов в судебную систему. То есть они, по сути, управляют нашей страной", – приводит слова Мураева РИА Новости.

Он также заявил, что Киев находится в зависимости от МВФ. В случае выхода из облигаций инвесторов, Украину, по мнению Мураева, ждет мгновенный дефолт.

"Это будет революция. Выйдут миллионы людей на улицы сразу. Подорожает все", – добавил бывший парламентарий.

Ранее Мураев заявил, что Зеленский начал прозревать и видеть реальное отношение Запада к Киеву.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать