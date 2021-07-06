Депутат Рады раскрыл план окончательного развала Украины

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Попытки героизации пособников нацистов на Украине являются частью гибридной войны со стороны Запада, направленной на уничтожение славянских народов, заявил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.

Так он прокомментировал предложение группы парламентариев отметить на государственном уровне 80-летие создания запрещенной в России экстремистской организации "Украинская повстанческая армия" и обращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой присвоить националисту Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть Степану Бандере и Роману Шухевичу звание героя страны.

"Героизация подобных личностей на государственном уровне безвозвратно раскалывает общество на две непримиримые стороны, что в условиях внутреннего военного конфликта приведет к окончательному развалу Украины", – написал Кива в своем телеграм-канале.

Депутат Верховной рады считает, что подобным образом действовал бывший президент Украины Петр Порошенко, а нынешний глава государства предпринимает те же попытки.

"Это и есть гибридная война в отношении славянских народов со стороны Запада – расколоть, получить контроль, управление и постепенно уничтожить. И пока Украина эту войну проиграла", – считает Кива.

В конце июня бывший депутат парламента Украины Евгений Мураев рассказал о возможном распаде страны на четыре части в будущем. По его мнению, ряд западных стран, вкладывая деньги в ближайшие украинские территории и так активно выдавая паспорта украинцам, преследует свои корыстные цели. К таким странам он отнес Польшу, Венгрию и Румынию.