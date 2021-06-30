Экс-депутат Верховной рады предрек Украине распад на четыре части

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Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал о возможном распаде Украины на четыре части в будущем. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
"По той ситуации, в которой мы оказались, мы должны предполагать, что еще территориально мы потеряем в ближайшее время. Мы же понимаем, что Югославия была не последняя страна, которую разделили в прошлом веке, в этом веке, это, скорее всего, будет Украина", – предупредил Мураев.
По его мнению, ряд западных стран небескорыстно вкладывает деньги в ближайшие украинские территории и так активно выдают свои паспорта украинцам, а преследует свои цели. К таким странам он отнес Польшу, Венгрию и Румынию.
Бывший депутат также отметил, что на сегодняшний день Украина нежизнеспособна экономически и не имеет будущей перспективы.
Ранее партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" опубликовала заявление, в котором сказано, что президент Украины Владимир Зеленский хочет передать России часть территории Украины. Депутаты связывают это с тем, что его команда не может выполнить свои обязательства перед народом.
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