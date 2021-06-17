В Раде заявили об угрозе падения Киева из-за ситуации в Донбассе

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Депутат Верховной рады Олег Волошин рассказал об угрозе падения Киева из-за провокаций в Донбассе.

По мнению члена парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олега Волошина, провокации Киева и последующая военная операция могут привести к вооруженному конфликту с Москвой.

"Ответ российской стороны включал бы, скорее всего, масштабную военную операцию включительно с высадкой в районе Одессы и даже, возможно, ударом в направлении Киева. Это не исключено физически до конца лета – начала осени, потому что основные российские подразделения еще остались у наших границ", – заявил Волошин в эфире телеканала NewsOne.

Он отметил, что России всегда хватит сил, чтобы победить в случае прямого столкновения с Украиной.

В то же время парламентарий раскритиковал позицию украинского лидера Владимира Зеленского, который, по его словам, не контролирует свои эмоции и только нагнетает обстановку.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что контакты по подготовке гипотетической встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского идут, но сроки не определены.

В конце апреля президент России предложил украинскому лидеру встретиться в любое время в Москве, чтобы обсудить двусторонние отношения. До этого Зеленский приглашал Путина в Донбасс, а после заявил о готовности встретиться в любом месте.

При этом украинская сторона отказывается от поездки в Москву, объясняя это тем, что нельзя во время войны ехать в "страну-агрессор" и встречаться с ее представителем.

