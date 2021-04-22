Путин готов обсудить с Зеленским двусторонние отношения в Москве

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Владимир Путин заявил, что он готов обсудить двусторонние отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским в любое удобное время на территории Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что за последнее время Киев предпринял множество попыток разрушить отношения с Россией. Однако если Владимир Зеленский решит начать их восстановление, то власти России будут это приветствовать, добавил президент.

Путин также заявил, что предложения перенести контактную группу по Донбассу из Минска выглядят как попытка уклониться от решения проблем.

По его словам, Белоруссия предоставляет лишь площадку для обсуждения, не вмешиваясь в сам процесс и обеспечивая все условия для поиска выхода из сложившейся ситуации.

"Ну, а если кто-то не хочет этим заниматься, то тогда, конечно, причины не работать, на мой взгляд, в этой очень важной сфере всегда можно найти. Похоже, что это поиск таких причин уклониться от обсуждения проблемы Донбасса и похоронить их [Минские соглашения] окончательно", – заявил российский лидер.

Он в очередной раз напомнил, что для решения проблем на Донбассе правительству Украины нужно общаться с ДНР и ЛНР, а только потом с Россией.

20 апреля Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Ранее он говорил, что Киеву оказывают поддержку международные партнеры, готовящие более жесткие санкции в отношении Москвы из-за ситуации на юго-востоке Украины.