В Госдуме назвали призыв Зеленского к Путину о встрече в Донбассе уловкой

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Предложение президента Украины Владимира Зеленского Владимиру Путину встретиться в Донбассе является пиар-ходом и уловкой, заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в разговоре с РИА Новости.

"Это в духе Зеленского, это, конечно же, пиар-ход, который предполагает, что такая встреча между Путиным и Зеленским на линии соприкосновения должна в глазах всего мира утвердить, что Украина воюет в Донбассе с Россией. То есть господин Зеленский просто-напросто пытается перевести Путина на свой уровень", – сказал депутат.

Он уточнил, что Зеленский сознательно избегает общения с другой стороной конфликта – ДНР и ЛНР, пытаясь выставить оппонентом Россию. Затулин считает необходимым проведение встречи украинского лидера с руководством республик.

"А что касается встречи Путина и Зеленского – она тоже возможна, только без драматических эффектов, которые нужны исключительно для торговли в интернете и СМИ", – заключил парламентарий.

20 апреля Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет война.