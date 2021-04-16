Песков отказался комментировать слова Зеленского о желании поговорить с Путиным

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слова украинского лидера Владимира Зеленского о желании поговорить с Владимиром Путиным. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Я оставляю без комментариев", – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что политические советники и помощники глав государств находятся в постоянном контакте.

"Они имеют возможность обсуждать оперативные вопросы на регулярной основе", – отметил Песков.

12 апреля агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря украинского лидера Юлию Мендель сообщило, что Киев направил запрос на проведение разговора Зеленского с Путиным.

В ответ на это Дмитрий Песков заявил, что не знает о запросах со стороны Киева на разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

