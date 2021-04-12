Зеленский обратился к Байдену за помощью в "сдерживании" России

12 апреля, 23:58
Фото: AP/Aaron Chown
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к американскому лидеру Джо Байдену с просьбой помочь в вопросе "сдерживания" России. Об этом сообщает CNN.
Украинский президент заявил, что США являются хорошими друзьями Украины. При этом Зеленский выразил мнение, что Байден должен делать больше для противостояния России и завершения конфликта в Донбассе.
"Если Соединенные Штаты хотят видеть нас в НАТО, они должны сказать об этом прямо и сделать это. Не словами", – отметил Зеленский.
Президент пояснил, что Украине нужно больше денег, оружия и поддержки для вступления страны в Североатлантический альянс.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Киев в ведении войны с собственным народом. По словам главы МИД РФ, жители Донбасса выступают против неонацистских сил, захвативших власть в Киеве и настроенных против прав русскоязычного населения Украины.
В свою очередь, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявлял, что освобождение Донбасса силовым путем неприемлемо для Киева из-за возможной гибели большого числа местных жителей. Он отмечал, что в приоритете политико-дипломатический путь урегулирования конфликта.
Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.
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