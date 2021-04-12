Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

12 апреля, 23:58

Зеленский обратился к Байдену за помощью в "сдерживании" России

политика за рубежом

Фото: AP/Aaron Chown

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к американскому лидеру Джо Байдену с просьбой помочь в вопросе "сдерживания" России. Об этом сообщает CNN.

Украинский президент заявил, что США являются хорошими друзьями Украины. При этом Зеленский выразил мнение, что Байден должен делать больше для противостояния России и завершения конфликта в Донбассе.

"Если Соединенные Штаты хотят видеть нас в НАТО, они должны сказать об этом прямо и сделать это. Не словами", – отметил Зеленский.

Президент пояснил, что Украине нужно больше денег, оружия и поддержки для вступления страны в Североатлантический альянс.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Киев в ведении войны с собственным народом. По словам главы МИД РФ, жители Донбасса выступают против неонацистских сил, захвативших власть в Киеве и настроенных против прав русскоязычного населения Украины.

В свою очередь, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявлял, что освобождение Донбасса силовым путем неприемлемо для Киева из-за возможной гибели большого числа местных жителей. Он отмечал, что в приоритете политико-дипломатический путь урегулирования конфликта.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать