Лавров обвинил Киев в ведении войны против собственного народа

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Киевские власти ведут войну против собственного народа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что власти Украины после совершения переворота в 2014 году начали вооруженную агрессию против своего же народа в Донбассе.

"Поэтому, когда сейчас представители администрации Зеленского заявляют, что Киев ничего не планирует в Донбассе, потому что Киев не может воевать с собственным народом, – это неправда. Киев после Революции достоинства нападал на свой народ и с тех пор ведет войну против собственного народа, объявив их террористами, хотя жители Донбасса ни на кого на остальной территории Украины не нападали", – сказал Лавров.

По словам главы МИД РФ, жители Донбасса выступили против неонацистских сил, захвативших власть в Киеве и настроенных против прав русскоязычного населения Украины.

"Я очень надеюсь, что эту историю помнят, в том числе в тех странах, которые обсуждают с Украиной возможность поставок того или иного военного оборудования", – отметил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Берлину и Парижу необходимо "безотлагательно привести в чувства" украинские власти в связи с обострением ситуации в Донбассе. Он также выразил обеспокоенность риторикой Киева касательно ситуации в регионе. По его словам, российская сторона уже неоднократно высказывала свою тревожность европейским коллегам.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.