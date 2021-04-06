Лавров призвал Берлин и Париж "привести в чувства" Киев по теме Донбасса

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Берлину и Парижу необходимо "безотлагательно привести в чувства" украинские власти в связи с обострением ситуации в Донбассе, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"К сожалению, каждый раз, когда встречается нормандский формат в том или ином качестве, на уровне ли лидеров, представителей, сотрудников министерств иностранных дел, мы не видим энергичных действий со стороны наших французских и германских коллег по приведению украинской стороны в чувство. А сейчас уже слишком много свидетельств того, что это требуется сделать безотлагательно", – цитирует министра ТАСС.

Он выразил обеспокоенность риторикой Киева касательно ситуации в Донбассе. По его словам, российская сторона уже неоднократно высказывала свою тревожность европейским коллегам. Лавров выразил надежду, что соответствующее понимание того, что происходит, имеется и в Вашингтоне.

Ранее в США заявили о готовности к диалогу с Россией по ситуации на востоке Украины. Там подчеркнули, что, хотя Вашингтон готов взаимодействовать с Москвой, сообщения о передвижении российских войск на границе с Украиной не внушают доверия. В Госдепе призвали Россию воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона может пойти на провокационные действия, которые создадут угрозу гражданской войны. По его словам, украинские власти не выполняют свои обязательства по минским договоренностям, что осложняет ситуацию и делает ее более напряженной.

Он также подчеркнул, что передвижение армии РФ по своей территории не должно вызывать беспокойства, поскольку Россия не представляет угрозы для других государств.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.