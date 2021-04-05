В Кремле заявили, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны, включая Украину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет никакой угрозы ни для одной страны мира. Об этом сообщает РИА Новости.
Во время пресс-конференции журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать информацию о том, что якобы российские воинские части перемещаются по территории Ростовской области с заклеенными номерами на автомобилях.
"Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира... в том числе, конечно, не представляет угрозу для Украины. Но всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности", – пояснил Песков.
Он уточнил, что передвижение российских военных осуществляется в том виде, в котором это необходимо для обеспечения безопасности России и ее граждан.
"Это не должно ни у кого вызывать ни малейшей обеспокоенности", – заключил пресс-секретарь.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) о применении санкций к Россотрудничеству и другим российским компаниям.
Помимо Россотрудничества, санкции затронули 322-й авиационный ремонтный завод, 514-й авиационный завод, Севастопольский агрегатный завод, Центр судоремонта "Дальзавод" и другие предприятия. Ограничения вводятся сроком на 3 года.
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