Кравчук назвал Украину врагом России

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Украина является врагом России, заявил глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый украинский президент Леонид Кравчук.

Спикер выступил в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера". Во время беседы он напомнил слова Александра Солженицына о том, что у России нет друзей, лишь враги и холуи.

"Вот сегодня враг – Украина, а холуй – Белоруссия", – выразил мнение Кравчук.

Экс-лидер Украины обосновал свои слова тем, что в день проведения телефонной беседы президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена прошли переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Кравчук добавил, что РФ якобы не желает считать Украину независимым государством. По мнению политика, Россия стремится уничтожить Украину.

Ранее в Киеве признали совместную с НАТО подготовку к войне за Крым. Как рассказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович, альянс уже начал стягивание сил для проведения учений Defender Europe 2021.

До этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в "игре мускулами" на территории Донбасса. Он отметил, что Киев всегда готов к любым провокациям.