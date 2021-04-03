На Украине признали совместную с НАТО подготовку к войне за Крым

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Учения НАТО Defender Europe 2021 предполагают отработку маневров для войны с Россией за Крым. Информацию об этом подтвердил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

Он напомнил, что Defender Europe 2021 переводится как "защити Европу".

"Их (учений. – Прим. Ред.) смысл, что на акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается – ну давайте прямым текстом – война с Россией, тема вооруженного противостояния с Россией", – объяснил дипломат в интервью UKRLife.TV.

Он подтвердил, что альянс уже начал стягивание сил для проведения учений. В данный момент проводится переброска контингента и организация вопросов логистики.

"Основной фокус – это Балканы и Крым, и все, что севернее Крыма. Это открытые источники, никто этого не скрывает", – заключил Арестович.

Крупнейшие со времен холодной войны учения Defender Europe 2021 пройдут в мае–июне. Страны альянса планируют отработать оборонительные и наступательные действия в Восточной Европе и Прибалтике. В числе прочих в маневрах примут участие Грузия, Молдова и Украина.

Ранее министерство обороны США гарантировало Украине поддержку в случае конфликта с Россией. Заявление об этом прозвучало в телефонном разговоре украинского и американского министров обороны Андрея Тарана и Ллойда Остина.

До этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в "игре мускулами" на территории Донбасса. Он отметил, что Киев всегда готов к любым провокациям.

В Кремле позднее оценили заявления о наращивании сил РФ на границе с Украиной. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские войска никогда не участвовали и не участвуют в вооруженных конфликтах на территории Украины.