На Украине признали совместную с НАТО подготовку к войне за Крым

Фото: depositphotos/mariakarabella
Учения НАТО Defender Europe 2021 предполагают отработку маневров для войны с Россией за Крым. Информацию об этом подтвердил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
Он напомнил, что Defender Europe 2021 переводится как "защити Европу".
"Их (учений. – Прим. Ред.) смысл, что на акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается – ну давайте прямым текстом – война с Россией, тема вооруженного противостояния с Россией", – объяснил дипломат в интервью UKRLife.TV.
Он подтвердил, что альянс уже начал стягивание сил для проведения учений. В данный момент проводится переброска контингента и организация вопросов логистики.
"Основной фокус – это Балканы и Крым, и все, что севернее Крыма. Это открытые источники, никто этого не скрывает", – заключил Арестович.
Крупнейшие со времен холодной войны учения Defender Europe 2021 пройдут в мае–июне. Страны альянса планируют отработать оборонительные и наступательные действия в Восточной Европе и Прибалтике. В числе прочих в маневрах примут участие Грузия, Молдова и Украина.
Ранее министерство обороны США гарантировало Украине поддержку в случае конфликта с Россией. Заявление об этом прозвучало в телефонном разговоре украинского и американского министров обороны Андрея Тарана и Ллойда Остина.
До этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в "игре мускулами" на территории Донбасса. Он отметил, что Киев всегда готов к любым провокациям.
В Кремле позднее оценили заявления о наращивании сил РФ на границе с Украиной. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские войска никогда не участвовали и не участвуют в вооруженных конфликтах на территории Украины.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: