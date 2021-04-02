Украина получила гарантию поддержки США в случае конфликта с Россией

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Министерство обороны США гарантировало Украине поддержку в случае конфликта с Россией. Заявление об этом прозвучало в телефонном разговоре украинского и американского министров обороны Андрея Тарана и Ллойда Остина.

"В случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине (с Россией. – Прим. Ред.) и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины", – сообщается на сайте Минобороны Украины.

Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Беседа стала второй за полтора месяца.

В ходе разговора министр обороны Украины рассказал об обстановке в Донбассе. Были также обговорены конкретные направления развития взаимодействия в вопросах безопасности и обороны.

Конфликт в Донбассе длится уже 7 лет, его жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля 2021 года ситуация начала заметно ухудшаться.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в "игре мускулами" на территории Донбасса. Он отметил, что Киев всегда готов к любым провокациям.

Ранее в Кремле оценили заявления о наращивании сил РФ на границе с Украиной. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские войска никогда не участвовали и не участвуют в вооруженных конфликтах на территории Украины.