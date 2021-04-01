В Кремле оценили заявления о наращивании сил РФ на границе с Украиной

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил заявления о наращивании российских сил на границе с Украиной, сообщает "Газета.ру".

По его словам, российские войска никогда не участвовали и не участвуют в вооруженных конфликтах на территории Украины. Он также подчеркнул, что движение Вооруженных сил РФ внутри территории страны не представляет опасности для других государств.

Представитель Кремля добавил, что Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей.

Накануне главнокомандующий украинскими ВС Руслан Хомчак заявил, что РФ якобы наращивает войска у границы с Украиной. Он назвал это угрозой военной безопасности страны. Хомчак подчеркнул, что угроза войны между двумя странами остается реальной.

Глава ВСУ отметил участившиеся случаи эскалации конфликта в Донбассе. В августе и сентябре 2020 года после договоренности о режиме прекращения огня там фиксировали до 50 обстрелов ежемесячно. При этом Хомчак заверил, что украинские ВС выполняют все достигнутые договоренности от 27 июля 2020 года.