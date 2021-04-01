Пентагон оценил заявления Украины о российских войсках у границ

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США ознакомились с заявлениями представителей армии Украины о якобы наращивании российского присутствия вблизи границ этой страны, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы осведомлены о сообщениях, поступающих от украинских военных, касательно перемещений военнослужащих РФ возле границ Украины", – цитирует Кирби РИА Новости.

По его словам, сейчас вопрос об участившихся случаях нарушения режима прекращения огня обсуждается с союзниками по НАТО.

Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.

Накануне главнокомандующий украинскими ВС Руслан Хомчак заявил, что РФ якобы наращивает войска у границы с Украиной. Он назвал этой угрозой военной безопасности страны. Хомчак подчеркнул, что угроза войны между двумя странами остается реальной.

Глава ВСУ отметил участившиеся случаи эскалации конфликта на Донбассе. В августе и сентябре 2020 года после договоренности о режиме прекращения огня там фиксировали до 50 обстрелов ежемесячно. При этом Хомчак заверил, что украинские ВС выполняют все достигнутые договоренности от 27 июля 2020 года.