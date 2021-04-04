Володин предложил исключить Украину из Совета Европы

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил поднять вопрос об исключении Украины из Совета Европы. Об этом он написал в своем Telegram.
Ранее представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщил о гибели ребенка после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кроме того, пострадала местная жительница. Она была госпитализирована.
"Сегодня произошла трагедия. Но о ней не пишут европейские СМИ. Нет заявлений Европарламента и госдепа США. Не выступают министры иностранных дел европейских государств. Не принимаются решения по высылке дипломатов", – написал Володин.
Политик подчеркнул, что президент Украины направил военный беспилотник на войну с собственным народом. Сделал Зеленский это, по мнению Володина, под молчаливое одобрение стран Европы.
"Что это? Двойные стандарты? Нет. Куда хуже", – заявил спикер Госдумы.
Володин посчитал, что если бы Зеленский был настоящим президентом, то задумался о правильности подобного решения.
"Но для него нынешняя должность – это роль. Плохо, когда глава государства всего лишь актер, который привык играть по чужому сценарию", – посетовал Володин.
Спикер Госдумы также выразил удивление, что президент Украины не принес соболезнования близким погибшего и не пообещал выяснить обстоятельства произошедшего.
"Считаю необходимым, чтобы ПА ОБСЕ и ПАСЕ, где любят сотрясать воздух, дали этому оценку и потребовали объяснений от руководства Украины", – написал Володин.
Он потребовал обсудить вопрос исключения Украины из Совета Европы
"Только в этом случае будет меньше смертей, безвинно погибших детей и взрослых от рук людей, которые принимают такие решения", – заключил российский политик.
Ранее представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий рассказал об артиллерийском обстреле территории самопровозглашенной Луганской Народной Республики. По его словам, украинские военные использовали артиллерию калибра 122 миллиметра.
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