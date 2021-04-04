Зеленский подписал указ о санкциях к Россотрудничеству и другим компаниям РФ

18:45
Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) о применении санкций к Россотрудничеству и другим российским компаниям. Об этом сообщает РИА Новости.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – прописано в тексте президентского указа.
Помимо Россотрудничества, санкции затронули 322 авиационный ремонтный завод, 514 авиационный завод, Севастопольский агрегатный завод, Центр судоремонта "Дальзавод" и другие предприятия. Ограничения вводятся сроком на 3 года.
Ограничения со стороны Украины подразумевают блокировку активов, ограничение торговых операций и полное прекращение транзита ресурсов. Кроме того, компании лишены права на полеты и перевозки по территории страны.
Следить за соблюдением украинских требований будет Совет национальной безопасности и обороны страны.
Накануне в СНБО Украины подтвердили введение новых санкций против компаний из РФ. Соответствующую информацию озвучил секретарь организации Алексей Данилов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: