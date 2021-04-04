Зеленский подписал указ о санкциях к Россотрудничеству и другим компаниям РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) о применении санкций к Россотрудничеству и другим российским компаниям. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – прописано в тексте президентского указа.

Помимо Россотрудничества, санкции затронули 322 авиационный ремонтный завод, 514 авиационный завод, Севастопольский агрегатный завод, Центр судоремонта "Дальзавод" и другие предприятия. Ограничения вводятся сроком на 3 года.

Ограничения со стороны Украины подразумевают блокировку активов, ограничение торговых операций и полное прекращение транзита ресурсов. Кроме того, компании лишены права на полеты и перевозки по территории страны.

Следить за соблюдением украинских требований будет Совет национальной безопасности и обороны страны.

Накануне в СНБО Украины подтвердили введение новых санкций против компаний из РФ. Соответствующую информацию озвучил секретарь организации Алексей Данилов.

