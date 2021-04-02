Пушков оценил гарантию США поддержать Украину в случае конфликта с Россией

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Сенатор Алексей Пушков оценил гарантию министерства обороны США поддержать Украину в случае конфликта с Россией. Об этом российский политик написал в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что состоялся телефонный разговор украинского и американского министров обороны Андрея Тарана и Ллойда Остина. В ходе беседы Минобороны США пообещало поддержать Украину в случае агрессии со стороны РФ.

"Что бы это ни означало, Киеву не стоит особо полагаться на США в случае начала Украиной военной операции против Донбасса", – выразил мнение Пушков.

Обещания американской стороны могут предполагать введение новых санкций или поставку вооружений, предположил российский сенатор.

"Но не прямое военное вмешательство США на стороне Украины, которое было бы полным безумием", – подытожил Пушков.

Ранее главнокомандующий украинскими ВС Руслан Хомчак заявил, что РФ якобы наращивает войска у границы с Украиной. Он назвал этой угрозой военной безопасности страны. Хомчак подчеркнул, что угроза войны между двумя странами остается реальной.

Позднее заявление о наращивании сил РФ на границе с Украиной прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские войска никогда не участвовали и не участвуют в вооруженных конфликтах на территории Украины.