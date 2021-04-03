В СНБО Украины подтвердили введение новых санкций против компаний из РФ

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В Совете национальной безопасности и обороны Украины подтвердили введение новых санкций против компаний из России. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Есть компании из РФ, есть из других стран, которые сегодня также попали в санкционный список", – заявил Данилов в эфире телеканала "Украина-24".

На данный момент конкретный список попавших под ограничения компаний не называется. Кроме того, остается неизвестным, какие конкретно меры подразумевают санкции.

По данным издания "Украинская правда", ограничения затронут 10 российских компаний, а также филиал Россотрудничества в Киеве. Об этом заявил источник в Совбезе Украины.

Ранее украинский кабмин запретил ввоз пшеницы и подсолнечного масла из России. Сообщалось, что запрет начнет действовать с 10 апреля.

До этого Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении пяти россиян, трех граждан Украины и 19 юридических лиц.