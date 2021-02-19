Украина ввела санкции в отношении пяти россиян

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношении пяти россиян, трех граждан Украины и 19 юридических лиц. Об этом сообщает РИА Новости.

"СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения госимущества народа Украины. Также правоохранительным органам поставлена задача выяснить обстоятельства, при которых государственная собственность оказалась в частных руках. Решением Совета национальной безопасности и обороны были применены санкции к 19 юридическим и восьми физическим лицам, в том числе пяти самолетам, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев – Москва. Санкции также применены к компаниям, которые обслуживают эти самолеты", – говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Ранее на Украине ограничили деятельность сразу нескольких каналов в связи с обвинениями в пророссийской пропаганде. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Согласно этому документу, на пять лет была запрещена работа каналов телерадиокомпании "112 Украина" и телеканала NewsOne.