Зеленский назвал санкции против телеканалов трудным решением

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Президент Украины Владимир Зеленский в связи с блокировкой трех телеканалов заявил, что власть страны выступает за свободу слова, но против пропаганды. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Санкции – трудное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС", – заявил политик.

В своем обращении Зеленский также отметил, что считает борьбу за правду в информационном пространстве тождественной борьбе за независимость.

Президент Украины ранее подписал указ о введении санкций в отношении каналов телерадиокомпании "112 Украина" и телеканала NewsOne. Постановление президента ввело в действие решение Совета национальной безопасности и обороны с ограничением работы на срок 5 лет.

