Зеленский ввел санкции против телеканалов "112 Украина" и NewsOne

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Фото: Zuma\TASS
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении телеканалов "112 Украина" и NewsOne. Об этом информирует официальный сайт украинского лидера.
Отмечается, что постановление президента Украины ввело в действие решение Совета национальной безопасности и обороны.
"Ввести в действие решение СНБО Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – утверждается в документе.
В приложении к указу уточняется, что ограничения будут действовать в течение пяти лет. Санкции коснутся телерадиокомпании "112 Украина", ее региональных каналов "Новый формат", "Ариадна ТВ", "ТВ Выбор", "Партнер ТВ" и "Лидер ТВ", а также компании "Новости 24 часа" (телеканал NewsOne).
Кроме того, персональные санкции ввели против депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака, являющегося владельцем телеканала "Зик".
В документе добавляется, что санкции должны аннулировать или приостановить лицензии, необходимые для ведения определенного вида деятельности. Кроме того, указанные компании не смогут пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать программы.
Как пишет ТАСС, телеканалы "112 Украина", NewsOne и "Зик" после вступления указа Зеленского в силу прекратили свое вещание.
Ранее сообщалось, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Согласно данным компании – оператора энергосистемы страны "Укрэнерго", мощность поставок сейчас составляет около 200 мегаватт-час.
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