Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

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Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам, сообщает РИА Новости.

При этом отмечается, что Кабмин Украины вправе отменять этот запрет на определенный им срок, чтобы избежать чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме страны.

Нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг имеет право устанавливать предельные цены на день вперед.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов оценил закон, подписанный президентом Украины. По его мнению, когда политики вмешиваются в экономику, это негативно влияет на устойчивое развитие.

Морозов напомнил, что граждане Украины получают маленькую зарплату, поэтому они нуждаются в развитии экономики.

"А ограничение поставок электроэнергии – "выстрел себе в ногу". Сложно понять логику подобных вещей", – цитирует депутата RT.

Киев прекратил покупать российскую электроэнергию в 2015 году. В сентябре текущего года Рада разрешила импорт из РФ и Белоруссии по двусторонним договорам, в октябре же начались поставки из России.

Ранее председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус предложил ввести специальную пошлину на импорт российской электроэнергии.