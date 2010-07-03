В Госдуме оценили заявления о введении украинской спецпошлины на электричество из России

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В Госдуме высказались по поводу заявления председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса, который предложил ввести специальную пошлину на импорт электроэнергии из России. Об этом пишет RT, ссылаясь на мнение первого зампреда комитета Госдумы РФ по энергетике Игоря Ананских.

"Украина сама предлагает это (покупать электроэнергию из России – прим.) сделать. Это добровольное право свободной Украины – покупать или не покупать электричество. Цену диктует рынок. Поэтому это очень странно: если Украина не хочет покупать электричество, она может его не покупать", – подчеркнул Ананских.

Депутат напомнил, что предложенные Москвой условия поставок электроэнергии являются самыми финансово выгодными для украинской стороны. Он отметил, что импорт не является навязанной услугой. Из-за этого введение подобных пошлин совершенно неуместно.

"Если можно было бы продавать (электроэнергию – прим.) дороже, то Россия продавала бы ее дороже, но это было бы невыгодно для украинского потребителя", – уточнил Ананских.

Парламентарий добавил, что российское электричество является одним из самых дешевых предложений для украинской стороны.

Ранее Владимир Путин заявил о готовности продлить газовый контракт с Украиной. Об этом российский президент рассказал на встрече с главами профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций в рамках форума "Российская энергетическая неделя".