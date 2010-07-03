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Депутаты парламента Голландии потребовали от правительства страны изучить, какую роль сыграла Украина в крушении рейса MH17. Такое предложение обсуждалось на вечерних дебатах 1 октября, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Для внесения ясности в вопрос закрытия воздушного пространства над и вокруг восточной Украины необходимо дальнейшее изучение фактов", – говорилось в сообщении.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, в свою очередь, заявил, что не видит для этого оснований с юридической точки зрения. Он назвал поставленную задачу сложной, поскольку для изучения фактов понадобится сотрудничество со стороны Украины и России.

Член Совета Федерации Алексей Пушков высказал мнение, что такой призыв может опасным образом сказаться на Киеве. Он подчеркнул, что до сих пор на Западе выгораживали Украину, "как "жену Цезаря", которая якобы выше всех подозрений". Он также предположил, что при серьезном расследовании дела могут вскрыться многие факты.

Пассажирский Boeing компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек из десяти стран. Киев не стал закрывать небо Донбасса для пассажирских рейсов, несмотря на активные боевые действия. После авиакатастрофы украинские власти обвинили в случившемся ополченцев, однако те заявили, что у них нет оружия, способного сбить самолет на такой высоте.

Для расследования причин и обстоятельств крушения создали Совместную следственную группу. В ее состав вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, так как международные следователи не хотели учитывать выводы российских специалистов в ходе разбирательства.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых. В их числе – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Судебный прoцесс над ними должен начаться 9 марта 2020 гoда. Россия не получала запросов на выдачу.

