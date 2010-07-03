"Формула Штайнмайера" является уступкой от России – Лавров

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Альтернативный план по урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей уже невозможен. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
"Плана Б" быть не может. Минские соглашения – это база, на которой должно все выстраиваться. Если уже быть конкретным, то "формула Штайнмайера" – это уже компромисс по сравнению с изначальным текстом минских соглашений, одобренным Советом Безопасности ООН", – подчеркнул Лавров.
Отмечается, что среди основных принципов Минских соглашений главенствуют следующие пункты: амнистии, особый статус регионов, полное восстановление экономических связей, а также снятие блокады.
"Это все остается неизменным, и без этого ничего не получится", – уверен министр.
Кроме того, отвечая на вопрос о сроках проведения "нормандской встречи", Лавров сообщил, что это могут решить только президенты четырех стран.
"Будучи министром иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил эту компромиссную формулу. Это уже компромисс и уступка", – добавил министр.
"Формула Штайнмайера" – механизм предоставления оговоренного Минскими соглашениями особого статуса Донбассу.
Накануне Киев подписал "формулу Штайнмайера". Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что этот закон разработает Верховная рада, документ пройдет публичное обсуждение.
Ранее в Совфеде оценили согласование в Минске "формулы Штайнмайера". Там отметили, что данный шаг направлен на установление долгожданного мира на Украине.
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