Лавров назвал ЕС ненадежным партнером

10:38
10:38
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером, который саботирует старания Москвы наладить равноправный диалог. Такое заявление министр сделал в интервью газете "Коммерсант", комментируя возможное смягчение санкций ЕС в случае прогресса в украинском вопросе.
Как подчеркнул Лавров, Россию не интересует, собирается Евросоюз отменять ограничительные меры или нет. "Евросоюз – ненадежный партнер, поскольку продолжает играть в геополитику "с нами или против нас", – пояснил глава российского МИД. По его словам, из-за такой позиции ЕС старания Москвы "наладить равноправный диалог, отказаться от логики "свой–чужой" на нашем общем пространстве оказались безрезультатными". Лавров напомнил, что европейские партнеры придерживались формулы "свой–чужой" и до украинского кризиса.
Глава МИД также упомянул о "Восточном партнерстве" – проекте, направленном на развитие интеграционных связей с ЕС шести бывших республик СССР: Азербайджана, Армении, Грузии, Белоруссии, Молдавии и Украины. По словам Лаврова, при запуске России сказали, что она сможет участвовать "в каких-то отдельных проектах" и "предложили вступить в качестве наблюдателя". "Это к вопросу о равноправии и сотрудничестве, которое будет опираться на баланс интересов", – отметил министр.
Ранее Сергей Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить на белорусской территории военную базу РФ. В то же время глава МИД подчеркнул, что Белоруссия остается союзником России на 100%.
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