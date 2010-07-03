Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Сергей Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить на своей территории российскую военную базу, при этом он подчеркнул, что Белоруссия остается союзником России на все 100%. Такое заявление глава МИД сделал в интервью газете "Коммерсант".
"Главное – не форма, а содержание. А по содержанию президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил, в том числе отвечая на вопрос о базе, что Белоруссия – союзник России на все 100% и что белорусские вооруженные силы нужно рассматривать как защищающие наши общие интересы и нашу общую территорию", – отметил он.
Он добавил, что несмотря на то, что Москва и Минск не полностью разделяют внешнеполитические установки друг друга, во внешней политике у них есть программа совместных действий. Причем, по словам Лаврова, такой установки у России больше ни с кем нет.
"В этом документе пунктуально и педантично расписаны те совместные шаги, которые мы будем предпринимать", – пояснил он.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Александр Лукашенко могут утвердить программу интеграции двух стран до 8 декабря. До 1 ноября должна быть готова 31 "дорожная карта" по разным направлениям. Работа над ними продолжается.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков до этого сообщал, что конкретных сроков утверждения "дорожной карты" интеграции России и Белоруссии пока нет.
В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Этим летом состоялись переговоры лидеров двух стран.
К 1 ноября будут разработаны дорожные карты по интеграции, к середине 2020-го – унифицированное законодательство. С 2021 года планируется запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.
Лукашенко отметил, что Белоруссия и Россия должны строить союзные отношения в строгом соответствии с положениями о создании Союзного государства. Объединение в одно государство не обсуждается, поскольку необходимости в этом нет, пояснил он.
Путин также говорил, что объединение невозможно. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт напомнила о приоритете сохранения независимости в ходе экономической интеграции с Россией.
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