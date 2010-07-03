Песков прокомментировал сообщения об интеграции России и Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретных сроков утверждения "дорожной карты" интеграции России и Белоруссии пока нет, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что сведения СМИ по этой теме носят "сугубо предварительный характер", хотя уже "проделана очень серьезная работа с двух сторон".
Ранее газета "Коммерсант" написала, что с января 2021 года страны планируют перейти на единые Налоговый и Гражданский кодексы. Проект парафировали Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас.
Также стороны намерены унифицировать учет собственности, почти полностью объединить банковский надзор, ввести единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии.
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