СМИ узнали детали экономической интеграции России и Белоруссии

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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Правительства России и Белоруссии планируют создать единые Налоговый и Гражданский кодексы, совместный внешнеторговый режим, а также почти объединенный банковский надзор и единый регулятор нефтегазовой отрасли. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на проект "Программы действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства", который 6 сентября парафировали Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас.
Предметные переговоры на высшем уровне по этому вопросу длятся с весны текущего года, однако проект программы пока не публиковался. К 1 ноября стороны запланировали предоставить предложения по "дорожным картам" объединения экономики. К концу следующего года планируется подготовить шаги на законодательных уровнях. Работы по большинству пунктов предполагается начать с 1 января 2021 года.
К 1 апреля 2021 года будет принят единый Налоговый кодекс. С какого года он вступит в силу, пока неизвестно. Также запланировано объединение таможенной политики и энергополитики, страны намерены договорится об объединении платежных систем и едином режиме защиты инвестиций. При этом речи об объединении эмиссионных банков и единой валюте не идет.
Также предлагается создать единый набор норм регулирования "промышленной политики" и единый доступ к госзакупкам и систему учета собственности и унификация хозяйственного законодательства. С января 2022 года Россия и Белоруссия намерены вести "согласованную политику" на рынке труда и в сфере социальной защиты.
Издание отмечает, что в программе никак не затронуты сферы обороны, образования, государственной безопасности, правоохраны, здравоохранения, науки, судебная система, вопросы МВД и госуправление. Стороны договорились, что другие положения договора могут обсудить в будущем.
Ранее Владимир Путин заявил, что объединение России и Белоруссии невозможно. "Нет, и быть не может", – сказал президент РФ. Он заявил, что, по его мнению, белорусы, русские и украинцы – это изначально единый народ, но со временем они обрели собственную идентичность.
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