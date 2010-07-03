В Минске опровергли планы создания конфедерации России и Белоруссии

17:26
17:26
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Фото: depositphotos/ligora
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила о приоритете сохранения независимости в ходе экономической интеграции с Россией. Так она прокомментировала публикации о том, что две страны планируют объединиться в конфедерацию.
"В основе любых процессов лежит тезис о независимости Беларуси и России. Это свято! Красные флажки – это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается – к этому страны не готовы", – сказала Эйсмонт в комментарии газета "Наша Нива".
Она напомнила, что на уровне ведомств в Белоруссии и России ведется работа совместных коллегий. В частности, работают Парламентское собрание, Союзный Совмин, Высший госсовет Союзного государства.
Эйсмонт подчеркнула, что программу должны подписать президенты. Она будет принята на высшем Госсовете в декабре 2019 года.
Ранее "Коммерсант" опубликовал проект программы интеграции Белоруссии и России. В начале сентября его парафировали премьер-министры Сергей Румас и Дмитрий Медведев. По мнению издания, эта степень интеграции выше, чем в Евросоюзе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже заявил, что план интеграции двух стран может быть представлен президентам до конца этого года.
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