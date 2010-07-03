Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США

Невыдача американских виз части российской делегации на Генассамблее ООН заставляет задуматься о переносе международных конференций из Нью-Йорка. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, во время своего выступления на 11-й конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Концеренция проходит на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.
"Наша конференция была омрачена возмутительным инцидентом, связанным с неисполнением американской стороной своих обязательств, касающихся своевременного обеспечения въездными визами членов делегаций, которые прибывают на работу в ООН. Практически вся российская делегация, которая была заявлена для участия в работе сегодняшней конференции, не получила визы, хотя все процедуры с нашей стороны были выполнены", – сказал он, передает ТАСС.
Он добавил, что уже наступило время подумать о том, чтобы перенести такие конференции из Нью-Йорка "на более устойчивые площадки", где принимающая сторона ответственно относится к своим обязанностям.
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