США не выдали визы еще одной российской делегации

Вашингтон не выдал визы представителям еще одной российской делегации – участникам конференции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), которая состоится на этой неделе в Нью-Йорке. Об этом сообщил РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Он назвал "абсолютно безобразной" ситуацию, когда США отказались выдать визы не только некоторым российским делегатам на Генассамблее ООН, но "еще и делегации на конференцию ДВЗЯИ, которая тоже пройдет в эту неделю высокого уровня". Небензя напомнил, что на этой конференции будет выступать глава МИД РФ Сергей Лавров.
24 сентября сообщалось, что десять членов Совфеда не получили визы США для участия в 74-й сессии ГА ООН. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова охарактеризовала решение американских властей как "возмутительный пример неуважения" к участникам ГА ООН, а заявления США о технических причинах невыдачи виз назвала "несостоятельными".
Представитель американского внешнеполитического ведомства, в свою очередь, подчеркнула, что каждую заявку на выдачу въездной визы рассматривают индивидуально, но не стала отвечать на вопрос, почему Госдеп не смог выдать визы.
74-я сессия Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.
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