В Госдепе прокомментировали невыдачу виз российской делегации в ООН

В Госдепепартаменте США прокомментировали невыдачу виз российской делегации на сессию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке.
Там заявили ТАСС, что Вашингтон серьезно относится к своим международным обязательствам по предоставлению виз иностранным делегациям для участия в мероприятиях ООН.
Представитель ведомства отметила, что каждую заявку на выдачу въездной визы оценивают на индивидуальной основе и в соответствии с существующим законодательством и обязательствами.
При этом дипломат не стала отвечать на вопрос, почему Госдеп не смог выдать визы. Она сослалась на то, что информация по визовым документам "носит конфиденциальный характер в соответствии с законодательством США".
24 сентября стало известно, что десять членов Совета федерации РФ не получили американские визы для участия в ежегодной сессии ГА ООН.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение США носит "возмутительный пример неуважения" и невыполнения всех своих обязательств в качестве страны, которая принимает у себя организацию.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.