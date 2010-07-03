В Госдепе прокомментировали невыдачу виз российской делегации в ООН

Фото: depositphotos/etienjones

В Госдепепартаменте США прокомментировали невыдачу виз российской делегации на сессию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке.

Там заявили ТАСС, что Вашингтон серьезно относится к своим международным обязательствам по предоставлению виз иностранным делегациям для участия в мероприятиях ООН.

Представитель ведомства отметила, что каждую заявку на выдачу въездной визы оценивают на индивидуальной основе и в соответствии с существующим законодательством и обязательствами.

При этом дипломат не стала отвечать на вопрос, почему Госдеп не смог выдать визы. Она сослалась на то, что информация по визовым документам "носит конфиденциальный характер в соответствии с законодательством США".

24 сентября стало известно, что десять членов Совета федерации РФ не получили американские визы для участия в ежегодной сессии ГА ООН.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение США носит "возмутительный пример неуважения" и невыполнения всех своих обязательств в качестве страны, которая принимает у себя организацию.