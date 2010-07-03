В МИД РФ прокомментировали невыдачу США виз россиянам на ГА ООН

В МИД возмутились невыдачей США виз российским парламентариям для поездки на Генассамблею ООН. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
Захарова считает, что такое решение США носит "возмутительный пример неуважения" и невыполнения всех своих обязательств в качестве страны, которая принимает у себя организацию.
Она пояснила, что в своем обращении американская сторона ссылается на некие технические неполадки, в том числе на несвоевременную подачу документов. При этом Захарова отмечает, что все документы были поданы вовремя и без задержек. В те сроки, которые ранее были оговорены.
В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя данную ситуацию, выразил уверенность, что членам делегации в любом случае выдадут визы. При этом, по его словам, данная ситуация напоминает больше "провокационную заминку".
Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что не получил разрешение на въезд, в связи с этим он не сможет приехать в Нью-Йорк. Позднее стало известно, что в визах также отказано еще нескольким депутатам.
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