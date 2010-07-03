Совбез ООН отклонил российско-китайскую резолюцию по Идлибу

Совет Безопасности ООН не принял предложенный Россией и Китаем проект резолюции по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб, передает ТАСС.
Против выступили США, Франция, Бельгия, Великобритания, Германия, Польша, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Перу, Доминиканская Республика и Южная Африка. Экваториальная Гвинея и Индонезия воздержались.
В своем проекте РФ и КНР призвали к поддержанию введенного 31 августа режима прекращения боевых действий в идлибской зоне деэскалации. Там также подчеркивается, что прекращение огня не касается антитеррористических операций. Кроме того, в документе выражается обеспокоенность по поводу расхождений в получаемых от ООН данных относительно объектов, попадающих под деконфликтинг в Идлибе.
По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, проект "не содержит политизированных или спорных пассажей" и "характеризуется исключительно гуманитарным измерением".
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии закончена. "Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни", – подчеркнул глава МИД, уточнив, что отдельные очаги напряженности сохраняются в Идлибе и на восточном берегу реки Евфрат.
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