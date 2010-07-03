Израильские военные нанесли ответный удар по сектору Газа

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Танки и самолеты израильской армии в ответ на ракетный удар со стороны сектора Газа поразили военные цели палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

"Некоторое время назад в ответ на обстрел летательные аппараты и танки армии Израиля поразили несколько военных целей ХАМАС в северной части сектора Газа, включая наблюдательный пост и военные позиции", – информирует пресс-служба.

Вечером в пятницу, 6 сентября, в сторону Израиля с территории сектора Газа были выпущены пять боевых ракет. Сообщений и жертвах и пострадавших от удара не поступало.

Ранее Минобороны РФ опровергло данные о гибели российских военных в Сирии. Отмечалось, что в заявленной зоне не существует военных постов армии РФ.