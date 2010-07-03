В Госдуме прокомментировали авиаудар США по Идлибу

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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что Вашингтон не заинтересован в стабилизации ситуации в Сирии. Таким образом парламентарий прокомментировал удар Соединенных Штатов по зоне деэскалации в Идлибе, его слова приводит RT.

"Наши американские партнеры хотят сохранить очаг напряженности на Ближнем Востоке. И будут и дальше извлекать из этого политические дивиденды", – подчеркнул депутат.

Ранее Центр по примирению враждующих сторон заявил, что Штаты нанесли авиаудар в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб. Вашингтон при этом не уведомил Москву или Анкару. Атака повлекла жертвы и разрушения.