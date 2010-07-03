Российские военные сообщили о жертвах авиаудара США в Идлибе

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США нанесли авиаудар в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб, заявил Центр по примирению враждующих сторон. Вашингтон при этом не уведомил Москву или Анкару, нарушив договоренности, передает РИА Новости.

С утра 31 августа по инициативе России и Турции сирийская армия объявила о прекращении огня в зоне деэскалации. Об этом уведомили представителей всех сторон конфликта. Перемирие должно было позволить мирным гражданам покинуть Идлиб по гуманитарному коридору.

Однако США нанесли удар, что повлекло жертвы и разрушения. Штаты уточнили, что уничтожили пункт управления группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в Сирии.

Ранее сообщалось, что трое человек погибли и 12 получили ранения при атаке на турецкий военный конвой в Идлибе. Он следовал между наблюдательными пунктами по контролю над зоной деэскалации в районе Хан-Шейхуна. Инцидент прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров.